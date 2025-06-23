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إقتصاد

مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز.. الدولار يصعد كملاذ آمن

Lebanon 24
23-06-2025 | 03:21
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ارتفع الدولار اليوم الاثنين مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن لكن التحركات المحدودة تشير إلى أن الأسواق تنتظر رد إيران على الهجمات الأمريكية على مواقعها النووية والتي فاقمت الصراع في الشرق الأوسط.
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وتركزت التحركات الرئيسية في سوق النفط حيث بلغت أسعار الخام أعلى مستوى لها في خمسة أشهر بينما تراجعت الأسهم العالمية بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية وطرح الرئيس دونالد ترامب فكرة تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وفي أسواق العملات انخفض اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1484 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي، الذي يعتبر عادة مؤشرا على المخاطر، أدنى مستوى له في شهر وتراجع في أحدث التعاملات 0.67 بالمئة إلى 0.6408 دولار.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 99.037 نقطة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.26 بالمئة إلى 1.3416 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.68 بالمئة إلى 0.5926 دولار.
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