سهم شركة مصرية يقفز بأكثر من 800% خلال دقائق

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في أول فقط من جلسة التداول، قفز سعر السهم إلى 7.4 جنيهات، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 12.16 مليون جنيه من خلال أكثر من 1.6 مليون سهم، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر إكس 30 بنحو 0.8% ليصل إلى 31300 نقطة، ما يعكس زخمًا إيجابيًا في السوق رغم السياقات الجيوسياسية المتوترة.وفقًا لقرارات إدارة ، تم تحديد سعر للسهم عند 0.777 جنيه، بناءً على عملية تنفيذ توزيع الأسهم الواردة في تقرير الإفصاح بغرض التداول، مع إدراج السهم ضمن قائمة الأوراق المالية التي يسمح بتداولها بوحدة المزايدة الدقيقة (واحد على ألف من الجنيه).وتنص القواعد التنظيمية على أن تكون الحدود السعرية للسهم في أولى جلسات تداوله بين القيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه كحد أدنى، والقيمة العادلة البالغة 7.40 جنيه كحد أقصى، دون تفعيل آليات الإيقاف المؤقت المعتادة.الجدير بالذكر أن إدراج سهم "ڤاليو" لا يُعد طرحًا عامًا أوليًا، بل يأتي في إطار توزيع أرباح غير نقدية من قبل مجموعة إي إف جي القابضة، التي قررت منح مساهميها أسهماً في "يو" تعادل نحو 20.5% من رأسمال الشركة، عوضًا عن التوزيعات النقدية.وقد صرّح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، في وقت سابق أن هذه الخطوة تتيح "بلورة القيمة السوقية الحقيقية لأصل رئيسي من أصول المجموعة"، مع منح مساهميها القدرة على تسييل أرباحهم أو الاحتفاظ بها كجزء من حقوقهم في الشركة الجديدة. (investing)