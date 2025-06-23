Advertisement

إقتصاد

تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمر

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1381295-638863045612434732.png
Doc-P-1381295-638863045612434732.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل شحنات النفط التدفق عبر مضيق هرمز رغم الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت إيران، وذلك على الرغم من التحذيرات بشأن ارتفاع مستوى المخاطر وبعض التحركات غير المعتادة لناقلات النفط في المنطقة.
Advertisement

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ" عبور 44 ناقلة نفط المضيق يوم الأحد، موزعةً بالتساوي بين السفن الداخلة والخارجة، وهو رقم ضمن المعدلات المعتادة منذ بداية الشهر الجاري. كما بقي إجمالي حركة المرور التجارية عبر المضيق ضمن النطاقات الطبيعية.

وكانت الحكومة اليونانية حذّرت يوم الأحد أسطولها البحري الضخم من عبور المضيق، داعيةً إلى التوجه إلى موانئ آمنة، في ظل مخاوف من أن تستهدف إيران السفن في المضيق كجزء من تحرك انتقامي. وتُعد اليونان صاحبة أكبر أسطول ناقلات نفط في العالم من حيث السعة، ما يجعل هذا التحذير ذا تأثير ملموس.

ويراقب المتعاملون في أسواق النفط عن كثب صادرات الشرق الأوسط، نظراً لتعهدات سابقة من إيران بإغلاق المضيق إذا اقتضت الظروف ذلك، إضافة إلى قُرب إيران الجغرافي من عدد من المنتجين الرئيسيين في المنطقة. ويُعد المضيق ممراً بحرياً لا غنى عنه لنقل كميات ضخمة من النفط الخام والوقود عالمياً. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حركة المرور عبر مضيق هرمز مستمرة رغم الصراع بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
24/06/2025 02:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: لم نستخدم مضيق هرمز وورقة النفط حتى الآن
lebanon 24
24/06/2025 02:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لندن: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون قرارا خاطئا
lebanon 24
24/06/2025 02:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز ستجعل الحل الدبلوماسي أصعب
lebanon 24
24/06/2025 02:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-06-23
12:17 | 2025-06-23
09:56 | 2025-06-23
09:54 | 2025-06-23
08:21 | 2025-06-23
08:06 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24