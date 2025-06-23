26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تدفق النفط عبر مضيق هرمز مستمر
Lebanon 24
23-06-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل شحنات
النفط
التدفق عبر
مضيق هرمز
رغم الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت
إيران
، وذلك على الرغم من التحذيرات بشأن ارتفاع مستوى المخاطر وبعض التحركات غير المعتادة لناقلات النفط في المنطقة.
Advertisement
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها "
بلومبرغ
" عبور 44 ناقلة نفط المضيق
يوم الأحد
، موزعةً بالتساوي بين السفن الداخلة والخارجة، وهو رقم ضمن المعدلات المعتادة منذ بداية الشهر الجاري. كما بقي إجمالي حركة المرور التجارية عبر المضيق ضمن النطاقات الطبيعية.
وكانت الحكومة
اليونانية
حذّرت يوم الأحد أسطولها البحري الضخم من
عبور المضيق
، داعيةً إلى التوجه إلى موانئ آمنة، في ظل مخاوف من أن تستهدف إيران السفن في المضيق كجزء من تحرك انتقامي. وتُعد
اليونان
صاحبة أكبر أسطول ناقلات نفط في العالم من حيث السعة، ما يجعل هذا التحذير ذا تأثير ملموس.
ويراقب المتعاملون في أسواق النفط عن كثب صادرات
الشرق الأوسط
، نظراً لتعهدات سابقة من إيران بإغلاق المضيق إذا اقتضت الظروف ذلك، إضافة إلى قُرب إيران الجغرافي من عدد من المنتجين الرئيسيين في المنطقة. ويُعد المضيق ممراً بحرياً لا غنى عنه لنقل كميات ضخمة من النفط الخام والوقود عالمياً. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حركة المرور عبر مضيق هرمز مستمرة رغم الصراع بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حركة المرور عبر مضيق هرمز مستمرة رغم الصراع بين إسرائيل وإيران
24/06/2025 02:52:11
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: لم نستخدم مضيق هرمز وورقة النفط حتى الآن
Lebanon 24
عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: لم نستخدم مضيق هرمز وورقة النفط حتى الآن
24/06/2025 02:52:11
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون قرارا خاطئا
Lebanon 24
لندن: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون قرارا خاطئا
24/06/2025 02:52:11
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز ستجعل الحل الدبلوماسي أصعب
Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز ستجعل الحل الدبلوماسي أصعب
24/06/2025 02:52:11
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج ونمو متوقع للاقتصاد
Lebanon 24
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج ونمو متوقع للاقتصاد
14:00 | 2025-06-23
23/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
Lebanon 24
وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
12:17 | 2025-06-23
23/06/2025 12:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"إير فرانس" تُلغي رحلاتها إلى الإمارات والسعوديّة وإسرائيل
Lebanon 24
"إير فرانس" تُلغي رحلاتها إلى الإمارات والسعوديّة وإسرائيل
09:56 | 2025-06-23
23/06/2025 09:56:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في العراق.. شركات نفط بدأت بسحب الموظفين
Lebanon 24
في العراق.. شركات نفط بدأت بسحب الموظفين
09:54 | 2025-06-23
23/06/2025 09:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند لن تتشارك المياه مع باكستان
Lebanon 24
الهند لن تتشارك المياه مع باكستان
08:21 | 2025-06-23
23/06/2025 08:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
01:55 | 2025-06-23
23/06/2025 01:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
Lebanon 24
تسمم" رؤساء بلديات و"قائمقام" وتوضيح من بلدية السعديات
05:44 | 2025-06-23
23/06/2025 05:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2025-06-23
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج ونمو متوقع للاقتصاد
12:17 | 2025-06-23
وزير الأشغال التقى وزير المواصلات القطري: هبتكم خطوة استراتيجية في مسار دعم المطار
09:56 | 2025-06-23
"إير فرانس" تُلغي رحلاتها إلى الإمارات والسعوديّة وإسرائيل
09:54 | 2025-06-23
في العراق.. شركات نفط بدأت بسحب الموظفين
08:21 | 2025-06-23
الهند لن تتشارك المياه مع باكستان
08:06 | 2025-06-23
قرار لوزير المالية.. هذه تفاصيله
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24