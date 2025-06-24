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إقتصاد

الهند تسعى لاتفاق تجاري مع أميركا

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:25
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تسعى الهند والولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري مبكر قبل موعد نهائي في 9 تموز، حيث من المقرر أن تدخل رسوم جمركية أميركية أعلى حيّز التنفيذ، غير أن التحديات ما تزال قائمة، وفقاً لمسؤول مطّلع على الملف.
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قال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين في نيودلهي، إن قطاعات من بينها الزراعة تُعد من أصعب نقاط التفاوض.

ويسابق مسؤولو التجارة من الجانبين الزمن للتوصل إلى اتفاق مؤقت قبل سريان ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة.

وتواجه الهند زيادة بنسبة 26% في الرسوم المفروضة على صادراتها إلى الولايات المتحدة في حال تنفيذ القرار الأميركي برفع الرسوم. (بلومبرغ)
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