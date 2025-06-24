الهند تسعى لاتفاق تجاري مع أميركا

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تسعى والولايات المتحدة لإبرام اتفاق تجاري مبكر قبل موعد نهائي في 9 ، حيث من المقرر أن تدخل رسوم جمركية أميركية أعلى حيّز التنفيذ، غير أن التحديات ما تزال قائمة، وفقاً لمسؤول مطّلع على الملف.قال المسؤول، الذي تحدث للصحفيين في ، إن قطاعات من بينها الزراعة تُعد من أصعب نقاط التفاوض.ويسابق مسؤولو التجارة من الجانبين الزمن للتوصل إلى اتفاق مؤقت قبل سريان ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة.وتواجه الهند زيادة بنسبة 26% في الرسوم المفروضة على صادراتها إلى في حال تنفيذ القرار الأميركي برفع الرسوم. (بلومبرغ)