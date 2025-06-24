مع انتهاء الحرب.. أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى في أسبوع

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 % إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران.ونزل خام غرب الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 3.0 % إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 حزيران في وقت سابق من الجلسة. (ارم)