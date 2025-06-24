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إقتصاد
مع انتهاء الحرب.. أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى في أسبوع
Lebanon 24
24-06-2025
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شهدت أسعار
النفط
تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين
إيران
وإسرائيل.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 % إلى 69.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بأكثر من 4% ولامست أدنى مستوى لها منذ 11 حزيران.
ونزل خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 2.03 دولار أو 3.0 % إلى 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6% إلى أدنى مستوى له منذ 9 حزيران في وقت سابق من الجلسة. (ارم)
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