مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بأكثر من 2%

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم "تاسي" بأكثر من 2% في بداية جلسة اليوم، ليصل إلى 10935 نقطة، بدعم من مكاسب لأسهم قيادية أبرزها "مصرف الراجحي" و"أكوا باور"، في حين تراجع سهم "أرامكو"، الأكبر وزناً في المؤشر.قال ماجد الخالدي، المحلل المالي الأول في صحيفة "الاقتصادية"، إن حفاظ المؤشر على مستويات 10400 و10500 نقطة خلال الأيام الماضية يشير إلى نهاية أسبوع تداولية مثالية، مرجّحاً أن يواصل المؤشر صعوده نحو مستوى 11000 نقطة خلال الأسبوع المقبل، بدعم من تزايد زخم التداولات.وأضاف أن جلسة ستشهد إدراج سهم شركة "إس إس سي"، مشيراً إلى أن توقيت الإدراج يبدو أكثر ملاءمة من توقيت طرح "طيران ناس"، رغم أن تقييم "إس إس سي" يفوق تقييم عدد من الشركات المماثلة المدرجة في السوق.وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الخالدي أن القطاع لم يتفاعل مع ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، لكنه استبعد تراجع سهم "أرامكو" في المرحلة الحالية. ورغم استمرار الاتجاه الهابط في السوق، اعتبر أن العوائد المرتفعة التي تحققها الشركات تمثل محفزاً للمستثمرين.من جهتها، قالت ماري سالم، المحللة المالية في "الشرق"، إن إعلان وقف إطلاق النار بين وإيران من المتوقع أن يعيد الزخم إلى الأسواق، مرجّحة عودة النشاط إلى المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.وسجّلت أسواق الأسهم في مكاسب قوية اليوم، بدعم من تهدئة التوترات الجيوسياسية عقب إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار "كامل وشامل" بين إسرائيل وإيران.وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3%، مسجلاً أقوى مكاسبه اليومية منذ 16 كانون الاول. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.4% في أعلى وتيرة صعود منذ نيسان، بينما زاد مؤشر السوق الأول في بورصة بنسبة 2.5%. كما ارتفع مؤشر "فوتسي أبوظبي العام" بنسبة 1.8%.وعالمياً، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسواق الأسهم الناشئة بنسبة 2.3% مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.في المقابل، تراجعت أسعار والنفط مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,353.02 دولار للأونصة عند الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت سنغافورة، بعد أن لامس مستوى دون 3350 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة.كما تراجع خام غرب الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 5.1% إلى 65.02 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 12 حزيران، أي قبل بدء الهجوم على . (بلومبيرغ)