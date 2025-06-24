دبوسي شارك في قمة لندن الإقتصادية

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شارك والصناعة والزراعة في والشمال ، في فعاليات "القمة الإقتصادية العربية الرابعة 2025"، المنعقدة في العاصمة البريطانية ، بتنظيم من البريطانية وبالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، تحت شعار: "التجارة طريق الصداقة".وأكد أن القمة " تشكّل منصة حيوية لتعزيز الشراكات الإستثمارية بين العالمين العربي والبريطاني، وفتح التعاون في قطاعات إقتصادية واعدة ذات إهتمام مشترك". (الوكالة الوطنية)