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إقتصاد
دبوسي شارك في قمة لندن الإقتصادية
Lebanon 24
24-06-2025
|
07:00
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رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال
توفيق دبوسي
، في فعاليات "القمة الإقتصادية العربية
البريطانية
الرابعة 2025"، المنعقدة في العاصمة البريطانية
لندن
، بتنظيم من
غرفة التجارة العربية
البريطانية وبالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، تحت شعار: "التجارة طريق الصداقة".
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وأكد أن القمة " تشكّل منصة حيوية لتعزيز الشراكات الإستثمارية بين العالمين العربي والبريطاني، وفتح
آفاق
التعاون في قطاعات إقتصادية واعدة ذات إهتمام مشترك". (الوكالة الوطنية)
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