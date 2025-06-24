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إقتصاد

دبوسي شارك في قمة لندن الإقتصادية

Lebanon 24
24-06-2025 | 07:00
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شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، في فعاليات "القمة الإقتصادية العربية البريطانية الرابعة 2025"، المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية وبالتعاون مع إتحاد الغرف العربية، تحت شعار: "التجارة طريق الصداقة".
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وأكد أن القمة " تشكّل منصة حيوية لتعزيز الشراكات الإستثمارية بين العالمين العربي والبريطاني، وفتح آفاق التعاون في قطاعات إقتصادية واعدة ذات إهتمام مشترك". (الوكالة الوطنية)
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