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إقتصاد

بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.. هذا ما سجلته الأسواق الخليجية

Lebanon 24
24-06-2025 | 15:12
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سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطرة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل، ما خفف من حدة التوترات الإقليمية.
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في السعودية، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 2.1%، مدعوماً بمكاسب أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9%، والبنك الأهلي السعودي بنسبة 2.1%. كما قفز سهم شركة طيران ناس، المدرجة حديثاً، بأكثر من 7% ليصل إلى 79.80 ريال. في المقابل، تراجع سهم أرامكو 1.7%، وسهم سابك للمغذيات الزراعية 1.1%.

وجاءت هذه التحركات وسط تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.3% إلى 67.66 دولار للبرميل، بعد انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، عقب موافقة إسرائيل على مقترح ترامب لوقف إطلاق النار.

في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 3.1%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ منتصف ديسمبر، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.7%، وسهم العربية للطيران بنسبة 7.2%، في أكبر صعود يومي للسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أما في أبوظبي، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.2% بفضل قفزة سهم الدار العقارية بنسبة 8.3%.

وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 2%، مع تسجيل سهم مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة 2.2%، بعد إعلان فتح المجال الجوي القطري عقب إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة أميركية في البلاد، دون تسجيل إصابات.

كما سجل مؤشر السوق العام في بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 2% في بداية التداولات. (سكاي نيوز)
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