بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب.. هذا ما سجلته الأسواق الخليجية

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سجلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بزيادة الإقبال على المخاطرة، عقب إعلان الرئيس الأميركي التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين وإسرائيل، ما خفف من حدة التوترات الإقليمية.في ، صعد المؤشر بنسبة 2.1%، مدعوماً بمكاسب أسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.9%، والبنك الأهلي السعودي بنسبة 2.1%. كما قفز سهم شركة طيران ناس، المدرجة حديثاً، بأكثر من 7% ليصل إلى 79.80 ريال. في المقابل، تراجع سهم أرامكو 1.7%، وسهم سابك للمغذيات الزراعية 1.1%.وجاءت هذه التحركات وسط تراجع أسعار ، حيث انخفض خام برنت بنسبة 5.3% إلى 67.66 دولار للبرميل، بعد انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات في ، عقب موافقة على مقترح لوقف إطلاق النار.في دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 3.1%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ منتصف ديسمبر، مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 4.7%، وسهم العربية للطيران بنسبة 7.2%، في أكبر صعود يومي للسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.أما في أبوظبي، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.2% بفضل قفزة سهم الدار العقارية بنسبة 8.3%.وفي قطر، صعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 2%، مع تسجيل سهم مصرف قطر الإسلامي مكاسب بنسبة 2.2%، بعد إعلان فتح المجال الجوي عقب إغلاق مؤقت بسبب الهجوم الصاروخي على قاعدة أميركية في البلاد، دون تسجيل إصابات.كما سجل مؤشر السوق العام في بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 2% في بداية التداولات. (سكاي نيوز)