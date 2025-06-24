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إقتصاد

تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الهدنة بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:00
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شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا انخفاضاً حاداً، تزامناً مع هبوط أسعار النفط، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هدنة بين إيران وإسرائيل.
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انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 12%، مسجلة أكبر خسارة يومية خلال نحو عامين، مع تراجع المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالموارد، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

وأشار ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن إسرائيل وافقت على هدنة، مما ساهم في تهدئة الأسواق.

وكانت أسعار الغاز قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 حزيران، حيث وصلت العقود الآسيوية إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، فيما سجّلت العقود الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان.

وقد أثار القتال قلق المتداولين من احتمال تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

ويُذكر أن معظم الغاز الذي يعبر مضيق هرمز يتجه إلى آسيا، لكن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في تلك المنطقة قد يؤثران أيضاً على أوروبا، حيث تتنافس المنطقتان على كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً. (سكاي نيوز)
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