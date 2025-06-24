تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بعد الهدنة بين إيران وإسرائيل

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شهدت أسعار الطبيعي في انخفاضاً حاداً، تزامناً مع هبوط أسعار ، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي عن هدنة بين وإسرائيل.انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 12%، مسجلة أكبر خسارة يومية خلال نحو عامين، مع تراجع المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة من منطقة الغنية بالموارد، وفقاً لوكالة بلومبرغ.وأشار في منشور على إلى أن وافقت على هدنة، مما ساهم في تهدئة الأسواق.وكانت أسعار الغاز قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية الهجمات على إيران في 13 حزيران، حيث وصلت العقود الآسيوية إلى أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر، فيما سجّلت العقود الأوروبية أعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان.وقد أثار القتال قلق المتداولين من احتمال تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل الطبيعي المسال.ويُذكر أن معظم الغاز الذي يعبر مضيق هرمز يتجه إلى ، لكن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار في تلك المنطقة قد يؤثران أيضاً على أوروبا، حيث تتنافس المنطقتان على كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال عالمياً. (سكاي نيوز)