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إقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

Lebanon 24
25-06-2025 | 01:07
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ارتفعت أسعار النفط الأربعاء وتنفست الصعداء قليلا بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل.
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