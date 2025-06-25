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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
25-06-2025
|
01:07
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ارتفعت أسعار
النفط
الأربعاء وتنفست الصعداء قليلا بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين
إيران
وإسرائيل.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل.
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