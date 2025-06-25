أسعار النفط ترتفع مع صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

Advertisement

ارتفعت أسعار الأربعاء وتنفست الصعداء قليلا بعد خسائرها في الجلستين الماضيتين، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين وإسرائيل.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل.