29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا
Lebanon 24
25-06-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مبيعات السيارات في
أوروبا
خلال الشهر الماضي نموا محدودا، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجين.
Advertisement
وذكر
اتحاد مصنعي السيارات
الأوروبي
، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال أيار بنسبة 1.9 بالمئة سنويا إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل
ألمانيا
وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في
فرنسا
. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
Lebanon 24
تقرير يحذر: حالة عدم اليقين الجمركي تهدد مبيعات الهواتف الذكية
25/06/2025 15:03:19
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب... مبيعات المنازل الأميركية تنخفض بشكل حاد!
Lebanon 24
لهذا السبب... مبيعات المنازل الأميركية تنخفض بشكل حاد!
25/06/2025 15:03:19
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: مبيعات النفط الإيراني تستخدم لتمويل الإرهاب وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار
Lebanon 24
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: مبيعات النفط الإيراني تستخدم لتمويل الإرهاب وأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار
25/06/2025 15:03:19
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. ارتفاع مفاجئ وقياسي لأسعار الغاز في أوروبا
Lebanon 24
بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. ارتفاع مفاجئ وقياسي لأسعار الغاز في أوروبا
25/06/2025 15:03:19
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هاني من مصلحة زراعة بعلبك: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني
Lebanon 24
هاني من مصلحة زراعة بعلبك: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني
07:22 | 2025-06-25
25/06/2025 07:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon
Lebanon 24
إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon
07:19 | 2025-06-25
25/06/2025 07:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل رعى إطلاق المعرض الوظيفي الأول لجامعة المعارف
Lebanon 24
وزير العمل رعى إطلاق المعرض الوظيفي الأول لجامعة المعارف
07:11 | 2025-06-25
25/06/2025 07:11:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول
Lebanon 24
الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول
06:48 | 2025-06-25
25/06/2025 06:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرفأ: لضرورة حصر العمل باللبنانيين
Lebanon 24
اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرفأ: لضرورة حصر العمل باللبنانيين
05:18 | 2025-06-25
25/06/2025 05:18:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
Lebanon 24
مبلغ كبير جدًا... موظف وزوجته يسرقان شركة (صورة)
12:49 | 2025-06-24
24/06/2025 12:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
Lebanon 24
لكل من تلقى لقاح كورونا... التهاب خطير قد تُصابون به!
14:16 | 2025-06-24
24/06/2025 02:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
Lebanon 24
خرج عن صمته.. براد بيت يكشف للمرة الأولى تفاصيل عن حياته الخاصة مع انجلينا جولي
14:17 | 2025-06-24
24/06/2025 02:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
أطلت ببطن منتفخ.. للمرة الأولى وائل كفوري يظهر علناً مع زوجته الحالية شانا عبود شاهدوا الفيديو
01:40 | 2025-06-25
25/06/2025 01:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
Lebanon 24
بسبب القصف الإيرانيّ على قطر... هذا ما حصل مع ريم السعيدي على متن الطائرة (صور)
08:23 | 2025-06-24
24/06/2025 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:22 | 2025-06-25
هاني من مصلحة زراعة بعلبك: الزراعة هي الحجر الأساس للأمن الغذائي الوطني
07:19 | 2025-06-25
إطلاق ورشة إعداد وصياغة إستراتيجية Branding Lebanon
07:11 | 2025-06-25
وزير العمل رعى إطلاق المعرض الوظيفي الأول لجامعة المعارف
06:48 | 2025-06-25
الإمارات وباكستان توقعان مذكرة لإلغاء تأشيرة الدخول
05:18 | 2025-06-25
اللجنة التأسيسية لنقابة سائقي المرفأ: لضرورة حصر العمل باللبنانيين
03:47 | 2025-06-25
بين وقف إطلاق النار ومخاوف نووية.. بريكس تطرح رؤية بديلة لأزمة إيران وإسرائيل
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
25/06/2025 15:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24