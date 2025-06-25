إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا

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سجلت مبيعات السيارات في خلال الشهر الماضي نموا محدودا، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجين.وذكر ، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال أيار بنسبة 1.9 بالمئة سنويا إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في . (سكاي نيوز)