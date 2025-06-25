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إقتصاد

إرتفاع مبيعات السيارات في أوروبا

Lebanon 24
25-06-2025 | 05:42
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سجلت مبيعات السيارات في أوروبا خلال الشهر الماضي نموا محدودا، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجين.
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وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال أيار بنسبة 1.9 بالمئة سنويا إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في فرنسا. (سكاي نيوز)
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