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إقتصاد
الحكومة المصرية تستأنف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة
Lebanon 24
25-06-2025
|
13:00
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أعلن
رئيس مجلس الوزراء
المصري مصطفى مدبولي استئناف ضخ
الغاز
للمصانع المتأثرة بنقص الإمدادات اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.
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وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص
الدولة على
توفير مستلزمات العملية الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن ترحيب مصر بوقف إطلاق النار بين
إيران
وإسرائيل.
وجدد مدبولي التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية
المصرية
التي أعلنها الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، والتي تشمل رفض مصر القاطع لأي أعمال تمس سيادة
الدول العربية
والإسلامية، وتأييد جهود وقف إطلاق النار، ودعم الحلول السياسية الشاملة بالتعاون مع الأطراف الدولية.
كما استعرض رئيس الوزراء جولاته الميدانية الأخيرة التي شملت تفقد استعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز بمنطقة السخنة، وزيارة عدد من المصانع المتخصصة في مدينة السادس من أكتوبر، من بينها أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، ومصنع لإنتاج شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة.
وأكد مدبولي على دعم الدولة الكامل للقطاع الصناعي من خلال توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة والجديدة. (روسيا اليوم)
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