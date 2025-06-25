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إقتصاد

الذهب يستقر

Lebanon 24
25-06-2025 | 23:40
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استقر الذهب مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أوضح بشأن ما إذا كانت الهدنة بين إسرائيل وإيران لن تتحول إلى حرب مجدداً، وكذلك لمتابعة أي إشارات جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
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وتداولت أسعار السبائك قرب 3,335 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة بآسيا، بعدما أنهت جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف. (بلومبرغ)
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