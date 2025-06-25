الذهب يستقر

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استقر مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أوضح بشأن ما إذا كانت الهدنة بين وإيران لن تتحول إلى حرب مجدداً، وكذلك لمتابعة أي إشارات جديدة حول خطط لخفض أسعار الفائدة.وتداولت أسعار السبائك قرب 3,335 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة بآسيا، بعدما أنهت جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف. (بلومبرغ)