الأسواق الآسيوية تتراجع بحذر وسط ترقّب لوقف النار والتعريفات

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وفي ظل الحذر المسيطر، سجّلت بورصة سيول التراجع الأبرز إقليميًا، مع انخفاض مؤشر كوسبي بنسبة 2.2% نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت المؤشر إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات. رغم هذا الهبوط، لا يزال المؤشر مرتفعًا بنحو 13% خلال يونيو الجاري.في ، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، في حين خسر مؤشر CSI 300 0.2%، أما مؤشر هانغ سنغ في فسجل انخفاضًا بنحو 0.5%. كما تراجع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2%، بينما حافظ مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة على استقراره. وظلت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 دون تغيير يُذكر.من ناحية أخرى، برزت كمُخالِف واضح لهذا الاتجاه، إذ قفز مؤشر نيكي 225 بنسبة 1% إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسهم التكنولوجيا، بعد مكاسب قوية حققتها شركة Nvidia الأميركية، التي غذّت التوقعات الإيجابية حول عالميًا.وحققت أسهم شركات مثل Advantest وTokyo Electron مكاسب بنسب 3% و2.6% على التوالي، في حين صعدت SoftBank بأكثر من 4%، مما عزز من أداء المؤشر العام. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3%.اللافت أن الأسواق تتحرك ضمن نطاق ضيق في ظل الترقب لمآلات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي ، ويبدو حتى الآن مستقرًا، ما خفف مؤقتًا من المخاوف المتعلقة بسلاسل التوريد.ومع ذلك، فإن الموعد المرتقب في 9 بشأن محادثات التعريفات التجارية الأميركية يُلقي بظلاله على مشاعر المستثمرين، وسط مخاوف من أن أي تصعيد في الملف قد ينعكس سلبًا على الصادرات الإقليمية. (investing)