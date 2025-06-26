مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

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لامس المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في 5 أشهر تقريبًا اليوم الخميس، وسط فترة هدوء في شجعت المستثمرين على إعادة شراء أصول أعلى في المخاطر.وبشكل خاص استفادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة. (العين)