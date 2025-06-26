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إقتصاد

مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

Lebanon 24
26-06-2025 | 04:26
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لامس المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في 5 أشهر تقريبًا اليوم الخميس، وسط فترة هدوء في الشرق الأوسط شجعت المستثمرين على إعادة شراء أصول أعلى في المخاطر.
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وبشكل خاص استفادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة. (العين)
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