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إقتصاد
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
26-06-2025
|
04:26
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لامس المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في 5 أشهر تقريبًا اليوم الخميس، وسط فترة هدوء في
الشرق الأوسط
شجعت المستثمرين على إعادة شراء أصول أعلى في المخاطر.
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وبشكل خاص استفادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية وغيرها من شركات التكنولوجيا الفائقة. (العين)
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