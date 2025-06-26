البيت الأبيض يشير إلى احتمال تمديد مهلة الرسوم الجمركية

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ، خلال إن "القرار في النهاية يعود للرئيس"، مضيفة "من الممكن أن يُمدد التجميد المؤقت لتلك الرسوم، لكنه ليس موعداً حاسماً".وكانت قد فرضت في وقت سابق من العام الحالي رسوماً بنسبة 10 في المئة على معظم الشركاء التجاريين، قبل أن تُجمّد فرض رسوم إضافية على دول محددة لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات، هذا التجميد سينتهي في 9 يوليو تموز، ما لم يتم اتخاذ قرار بالتمديد.أوضحت ليفيت أن "الرئيس يستطيع ببساطة أن يعرض صفقة على لا تقدم له صفقة بالمثل قبل انتهاء المهلة"، وتابعت "يمكنه اختيار نسبة الرسوم الانتقامية التي يراها مناسبة للمصلحة الأميركية".وعن تقدم المحادثات، كشفت المتحدثة أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون ، "يبذل جهوداً كبيرة"، وأجرى "مناقشات جيدة ومثمرة مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين".وفي ظل غياب تقدم فعلي في بعض المفاوضات، تبدو ورقة التمديد بمثابة سلاح سياسي بيد البيت الأبيض لكسب الوقت دون خسارة أوراق الضغط.لكن استمرار هذه السياسة يضع الأسواق والشركاء أمام حالة من الضبابية التجارية التي قد تؤثر على الاستثمارات طويلة الأجل، وسلاسل التوريد العالمية.وفي حال قرر فرض رسوم جديدة بعد المهلة، فمن المرجح أن تشهد جولة جديدة من التوتر، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ما يُعيد تسليط الضوء على العلاقة المتقلبة بين الحمائية الاقتصادية والاستقرار المالي العالمي. (سي ان ان)