Advertisement

إقتصاد

تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1383272-638866035657442733.png
Doc-P-1383272-638866035657442733.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة جنرال موتورز عن استدعاء أكثر من 62 ألف شاحنة من طرازات "شيفروليه سيلفرادو" المتوسطة، بعد رصد مشكلة فنية خطيرة قد تؤدي إلى نشوب حرائق في المركبات، سواء أثناء القيادة أو التوقف.

Advertisement
الاستدعاء يشمل طرازات 4500HD و5500HD و6500HD من أعوام 2019 إلى 2024، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA).

وذكرت الإدارة في مذكرة تحذيرية صادرة يوم الأربعاء أن "مجموعة مستشعر ضغط الفرامل قد تسمح بتسرب سائل الفرامل إلى مفتاح ضغط الفرامل، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي"، ما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وبالتالي زيادة خطر الحريق.

وأوصت السلطات مالكي المركبات المتأثرة بـركن سياراتهم خارج المنازل والمباني إلى حين إجراء الإصلاحات، كإجراء وقائي لتفادي الكوارث.

وأكدت جنرال موتورز أن الوكلاء المعتمدين سيقومون بإصلاح المشكلة دون أي تكلفة على المالكين.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد إجراء مماثل في نيسان الماضي، شمل قرابة 600 ألف مركبة من علامات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي، بسبب عيوب في مكونات المحرك قد تؤدي إلى تلفه الكامل.

الطرازات المتأثرة حينها شملت:

-كاديلاك إسكاليد (بنسختيها القياسية وESV)

-شيفروليه سيلفرادو 1500

-شيفروليه سوبربان

-شيفروليه تاهو

-جي إم سي سييرا 1500

-جي إم سي يوكون (بنسختيها العادية وXL)
وذلك بين أعوام 2021 و2024. (independent) 
 
 
مواضيع ذات صلة
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
lebanon 24
27/06/2025 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لأصحاب السيارات العمومية في ساحة الشهداء
lebanon 24
27/06/2025 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل من فيسبوك لجميع المستخدمين بشأن خطر "سرقة كلمات المرور"
lebanon 24
27/06/2025 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
lebanon 24
27/06/2025 09:11:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:29 | 2025-06-27
23:55 | 2025-06-26
23:26 | 2025-06-26
23:00 | 2025-06-26
15:06 | 2025-06-26
12:00 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24