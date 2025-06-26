تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق

Advertisement

الاستدعاء يشمل طرازات 4500HD و5500HD و6500HD من أعوام 2019 إلى 2024، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن على الطرق السريعة (NHTSA).وذكرت الإدارة في مذكرة تحذيرية صادرة يوم الأربعاء أن "مجموعة مستشعر ضغط الفرامل قد تسمح بتسرب سائل الفرامل إلى مفتاح ضغط الفرامل، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي"، ما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وبالتالي زيادة خطر الحريق.وأوصت السلطات مالكي المركبات المتأثرة بـركن سياراتهم خارج المنازل والمباني إلى حين إجراء الإصلاحات، كإجراء وقائي لتفادي .وأكدت جنرال موتورز أن الوكلاء المعتمدين سيقومون بإصلاح المشكلة دون أي تكلفة على المالكين.ويأتي هذا الاستدعاء بعد إجراء مماثل في نيسان الماضي، شمل قرابة 600 ألف مركبة من علامات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي، بسبب عيوب في مكونات المحرك قد تؤدي إلى تلفه الكامل.-كاديلاك إسكاليد (بنسختيها القياسية وESV)-شيفروليه سيلفرادو 1500-شيفروليه سوبربان-شيفروليه تاهو-جي إم سي 1500-جي إم سي يوكون (بنسختيها العادية وXL)وذلك بين أعوام 2021 و2024. (independent)