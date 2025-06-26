26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تحذير عاجل لأصحاب هذه السيارات.. شركة تستدعي 62 ألف سيارة بسبب خطر الحريق
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة جنرال موتورز عن استدعاء أكثر من 62 ألف شاحنة من طرازات "شيفروليه سيلفرادو" المتوسطة، بعد رصد مشكلة فنية خطيرة قد تؤدي إلى نشوب حرائق في المركبات، سواء أثناء القيادة أو التوقف.
Advertisement
الاستدعاء يشمل طرازات 4500HD و5500HD و6500HD من أعوام 2019 إلى 2024، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن
الإدارة الوطنية للسلامة المرورية
على الطرق السريعة (NHTSA).
وذكرت الإدارة في مذكرة تحذيرية صادرة يوم الأربعاء أن "مجموعة مستشعر ضغط الفرامل قد تسمح بتسرب سائل الفرامل إلى مفتاح ضغط الفرامل، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي"، ما قد يتسبب في ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وبالتالي زيادة خطر الحريق.
وأوصت السلطات مالكي المركبات المتأثرة بـركن سياراتهم خارج المنازل والمباني إلى حين إجراء الإصلاحات، كإجراء وقائي لتفادي
الكوارث
.
وأكدت جنرال موتورز أن الوكلاء المعتمدين سيقومون بإصلاح المشكلة دون أي تكلفة على المالكين.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد إجراء مماثل في نيسان الماضي، شمل قرابة 600 ألف مركبة من علامات كاديلاك وشيفروليه وجي إم سي، بسبب عيوب في مكونات المحرك قد تؤدي إلى تلفه الكامل.
الطرازات المتأثرة حينها شملت:
-كاديلاك إسكاليد (بنسختيها القياسية وESV)
-شيفروليه سيلفرادو 1500
-شيفروليه سوبربان
-شيفروليه تاهو
-جي إم سي
سييرا
1500
-جي إم سي يوكون (بنسختيها العادية وXL)
وذلك بين أعوام 2021 و2024. (independent)
مواضيع ذات صلة
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
Lebanon 24
شركة كبرى لصناعة السيارات تُعلن التوصل إلى اتفاق لمغادرة 30 ألف عامل!
27/06/2025 09:11:58
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام لأصحاب السيارات العمومية في ساحة الشهداء
Lebanon 24
اعتصام لأصحاب السيارات العمومية في ساحة الشهداء
27/06/2025 09:11:58
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من فيسبوك لجميع المستخدمين بشأن خطر "سرقة كلمات المرور"
Lebanon 24
تحذير عاجل من فيسبوك لجميع المستخدمين بشأن خطر "سرقة كلمات المرور"
27/06/2025 09:11:58
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
Lebanon 24
" يبلغ ثمنه 16 ألف دولار.. شركة "تسلا" تلغي ملحقًا لسيارات سايبرتراك إليكم السبب
27/06/2025 09:11:58
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لمنافسة "بريكس".. هذا ما اقترحته المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
لمنافسة "بريكس".. هذا ما اقترحته المفوضية الأوروبية
00:29 | 2025-06-27
27/06/2025 12:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة
Lebanon 24
الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة
23:55 | 2025-06-26
26/06/2025 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يشير إلى احتمال تمديد مهلة الرسوم الجمركية
Lebanon 24
البيت الأبيض يشير إلى احتمال تمديد مهلة الرسوم الجمركية
23:26 | 2025-06-26
26/06/2025 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أداء ضعيف لسيارة تسلا روبوتاكسي في اختبارات القيادة بتكساس
Lebanon 24
أداء ضعيف لسيارة تسلا روبوتاكسي في اختبارات القيادة بتكساس
23:00 | 2025-06-26
26/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبوظبي للتنمية" يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي
Lebanon 24
"أبوظبي للتنمية" يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي
15:06 | 2025-06-26
26/06/2025 03:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
Lebanon 24
بإطلالة "فاضحة" وفي وضح النهار.. مايا دياب تُثير الجدل في آخر ظهور لها في بيروت (صور)
03:53 | 2025-06-26
26/06/2025 03:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
Lebanon 24
رغم شهرتها.. فنانة تتقدم لامتحانات البكالوريا! (صورة)
04:56 | 2025-06-26
26/06/2025 04:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
Lebanon 24
بفيديو نادر: ملحم زين يحتفل بعيد زواجه الـ17.. وجمال زوجته "أم علي" حديث الجمهور
08:19 | 2025-06-26
26/06/2025 08:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
Lebanon 24
لماذا توقّفت الحرب فجأة؟
13:00 | 2025-06-26
26/06/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
Lebanon 24
تحدّثت عن زوجها السابق... ماذا قالت زينة مكي عن نبيل خوري؟ (فيديو)
12:10 | 2025-06-26
26/06/2025 12:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:29 | 2025-06-27
لمنافسة "بريكس".. هذا ما اقترحته المفوضية الأوروبية
23:55 | 2025-06-26
الذهب مستمر في الإنخفاض.. إليكم الأسعار الجديدة
23:26 | 2025-06-26
البيت الأبيض يشير إلى احتمال تمديد مهلة الرسوم الجمركية
23:00 | 2025-06-26
أداء ضعيف لسيارة تسلا روبوتاكسي في اختبارات القيادة بتكساس
15:06 | 2025-06-26
"أبوظبي للتنمية" يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي
12:00 | 2025-06-26
الرقم كبير جدّاً... ترامب يطلب من الكونغرس زيادة في ميزانية الدفاع
فيديو
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
27/06/2025 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24