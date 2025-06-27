سيارات تسلا ذاتية القيادة في ورطة… تحقيق بسبب حوادث متكررة

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شهد إطلاق أحدث منتجاته بسلسلة من الأخطاء، رغم عقد من العمل الجاد، حيث أطلقت شركة السيارات الكهربائية المملوكة للملياردير " " خدمة "روبوتاكسي"، وهى خدمة سيارات ذاتية القيادة بالكامل تستخدم سيارة الشركة الرياضية متعددة الاستخدامات موديل Y، وجرى الإطلاق في جزء صغير من مدينة أوستن بتكساس، وحتى في ذلك الجزء المعزول من المدينة، لم يكن إطلاق تسلا سلسًا كما هو مخطط له.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" ، سجّل الركاب المتحمسون لتجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة قيادتها على الجانب الخطأ من الطريق، وتوقفها لإنزال الركاب في التقاطعات المزدحمة، وتوقفها في منتصف الشارع عندما كانت الشرطة قريبة.وصور آخرون، ينشرون مغامراتهم في "روبوتاكسي"، السيارات وهي تسير بسرعة واختيارها مواقع التقاطعات التي تبعد ربع ميل عن الركاب الذين يبحثون عن وسيلة نقل.على الرغم من قائمة النكسات الطويلة، هنأ فريق في تسلا على نجاح إطلاقه.ومع ذلك، كان المسؤولون الفيدراليون أقل حماسًا، وقالوا إنهم سيحققون في مقاطع الفيديو التي تُظهر سيارات تسلا الرياضية متعددة الاستخدامات ذاتية القيادة وهي تخالف قوانين المرور.قالت الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة (NHTSA) في بيان لها، إن الوكالة "على علم بالحوادث المذكورة وهي على اتصال بالشركة المصنعة لجمع معلومات إضافية".كما أنه من بين الحوادث التي تحقق فيها NHTSA حادثة سجلها روب مورير من قناة Tesla Daily على .أثناء تسجيله لرحلته التي استمرت 20 دقيقة في روبوتاكسي، اتجهت عجلة قيادة السيارة فجأة عدة مرات إلى اليسار، محاولةً الانعطاف في مسار غير مسار الراكب.أدى هذا الخطأ إلى انعطاف السيارة في الاتجاه المعاكس في الشارع، ولحسن الحظ، لم تكن هناك سيارات قادمة في الاتجاه المعاكس، وتمكنت سيارة تسلا موديل Y في النهاية من العودة إلى جانبها من الطريق. (اليوم السابع)