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إقتصاد

تويوتا موتورز تسجل مبيعات عالمية قياسية في أيار

Lebanon 24
27-06-2025 | 15:00
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أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتورز، الجمعة، أن مبيعاتها العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في مايو مسجلة رقما قياسيا فيه إذ ظل الطلب قويا في أسواق مثل الولايات المتحدة على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
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وأضافت الشركة أن مبيعات تويوتا العالمية - بما في ذلك شركتي دايهاتسو موتور وهينو موتورز المحدودة - قد ارتفعت بنسبة 8 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألف و 532 مركبة، بدعم من الطلب القوي في أميركا الشمالية والصين واليابان، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنحو 11 بالمئة.

وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفا و 80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 6.4 بالمئة لتصل إلى 808 آلاف و 452 مركبة.

ونتيجة لزيادة حجم المبيعات، ارتفع سهم تويوتا موتور بنسبة 3 بالمئة خلال التعاملات باليابان.

لكن الشركة ذكرت أن إنتاجها العالمي من السيارات انخفض 0.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وهو أول تراجع في خمسة أشهر بسبب تقليص أيام التشغيل في اليابان.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات أيضا العلامة التجارية الفاخرة لكزس التابعة للشركة.

وتأتي أرقام المبيعات الإيجابية في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الياباني ضغوطا متزايدة بسبب الإجراءات التجارية الأميركية. (سكاي نيوز)
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