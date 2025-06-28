أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية

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شهدت أسعار ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية في جلسة الجمعة، متعافية من تراجع في منتصف الجلسة عقب تقرير أفاد بأن تحالف أوبك+ يخطط لرفع الإنتاج في ، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 12% في أكبر هبوط منذ آذار 2023.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 67.77 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1%. وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 28 سنتًا أو 0.31% ليسجل 65.52 دولار للبرميل.وقال أربعة مندوبين في تحالف أوبك+، الذي يضم في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة ، إنه من المقرر أن يرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميًا بعد زيادة مماثلة مقررة بالفعل في .