"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في .ونقل تقرير الصحيفة عن مصادر مطلعة أن لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات منها غروب، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو.وقال التقرير إن ميتا تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفًا أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل وقد تسعى أيضًا إلى جمع المزيد، نقلا عن " ".