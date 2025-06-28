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إقتصاد
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
28-06-2025
|
03:58
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة
ميتا بلاتفورمز
تسعى لجمع 29 مليار دولار من شركات استثمار مباشر لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في
الولايات المتحدة
.
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ونقل تقرير الصحيفة عن مصادر مطلعة أن
الشركة الأم
لفيسبوك تجري محادثات متقدمة مع شركات منها
أبولو
غروب، وكيه.كيه.آر، وبروكفيلد، وكارلايل، وبيمكو.
وقال التقرير إن ميتا تتطلع إلى جمع استثمارات مباشرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وإصدار ديون بقيمة 26 مليار دولار، مضيفًا أن الشركة تناقش كيفية هيكلة عملية جمع التمويل وقد تسعى أيضًا إلى جمع المزيد، نقلا عن "
رويترز
".
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