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إقتصاد

بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران... دولة عربية تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها!

Lebanon 24
29-06-2025 | 06:39
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عادت شركات البتروكيماويات في مصر إلى نشاطها بعد استئناف إمدادات الغاز الطبيعي، التي توقفت مؤقتًا خلال الفترة الماضية نتيجة للأوضاع الإقليمية وتراجع الإمدادات المحلية.
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وأعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجريبي لمصانعها عقب استعادة إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانعها لمدة أسبوعين ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30% حاليا.

وبعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران وتوقف إمدادات الغاز الإسرائيلي مؤقتا إلى مصر، أوقفت الحكومة مؤقتا ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع البتروكيماويات، ما أدى إلى توقف مصانع الأسمدة الأزوتية عن العمل بشكل مؤقت.
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