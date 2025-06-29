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إقتصاد
تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
Lebanon 24
29-06-2025
|
12:36
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منحت
السعودية
قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية
التونسية
من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية.
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ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
سلطان المرشد
مع
وزير الاقتصاد
والتخطيط
التونسي
الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاما.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق
تونس
.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط
الصندوق السعودي
للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. (روسيا اليوم)
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