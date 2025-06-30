الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار

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عوض بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين مدعوما بتراجع الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.وبحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 أيار.وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3293.30 دولار.