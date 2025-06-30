28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار
Lebanon 24
30-06-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عوض
الذهب
بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين مدعوما بتراجع الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين
الولايات المتحدة
والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
Advertisement
وبحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29
مايو
أيار.
وارتفعت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3293.30 دولار.
مواضيع ذات صلة
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة
Lebanon 24
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة
30/06/2025 10:22:18
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
Lebanon 24
الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار
30/06/2025 10:22:18
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
Lebanon 24
أسعار الذهب تقفز بفعل تراجع الدولار
30/06/2025 10:22:18
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
Lebanon 24
الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين
30/06/2025 10:22:18
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
Lebanon 24
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
03:17 | 2025-06-30
30/06/2025 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا وأميركا حيز التنفيذ
Lebanon 24
دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا وأميركا حيز التنفيذ
03:12 | 2025-06-30
30/06/2025 03:12:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيـرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
Lebanon 24
إليكم تسعيـرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
02:16 | 2025-06-30
30/06/2025 02:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الموسم السياحي معافى وهذه هي الادلّة
Lebanon 24
الموسم السياحي معافى وهذه هي الادلّة
01:45 | 2025-06-30
30/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انحسار التوترات وارتفاع متوقع لإمدادات أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع انحسار التوترات وارتفاع متوقع لإمدادات أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
01:43 | 2025-06-30
30/06/2025 01:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
Lebanon 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
09:30 | 2025-06-29
29/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار يهزّ واشنطن العاصمة... هذه المعلومات الأولية (فيديو)
14:46 | 2025-06-29
29/06/2025 02:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
Lebanon 24
ضحّى بحياته لإنقاذ طفله.. هكذا قضى محمد غرقاً!
06:57 | 2025-06-29
29/06/2025 06:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
Lebanon 24
قاسم يحسم النقاش مبكراً
10:00 | 2025-06-29
29/06/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "عروس لبنان" التي قضت بغارة إسرائيلية في الجنوب.. ماذا قالت سيرين عبد النور؟
Lebanon 24
عن "عروس لبنان" التي قضت بغارة إسرائيلية في الجنوب.. ماذا قالت سيرين عبد النور؟
03:53 | 2025-06-29
29/06/2025 03:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:17 | 2025-06-30
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
03:12 | 2025-06-30
دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا وأميركا حيز التنفيذ
02:16 | 2025-06-30
إليكم تسعيـرة المولدات الخاصة لشهر حزيران
01:45 | 2025-06-30
الموسم السياحي معافى وهذه هي الادلّة
01:43 | 2025-06-30
مع انحسار التوترات وارتفاع متوقع لإمدادات أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
00:40 | 2025-06-30
وسط توقعات بخفض وشيك للفائدة الأميركية.. الدولار يواصل التراجع
فيديو
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
30/06/2025 10:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24