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إقتصاد

الذهب يعوض خسائره ويرتفع بدعم من تراجع الدولار

Lebanon 24
30-06-2025 | 00:39
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عوض الذهب بعض خسائره وسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين مدعوما بتراجع الدولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن جراء انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر.
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وبحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3281.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 29 مايو أيار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3293.30 دولار.
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