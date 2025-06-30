وسط توقعات بخفض وشيك للفائدة الأميركية.. الدولار يواصل التراجع

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تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مقابل اليورو اليوم الاثنين وسط تنامي التفاؤل في الأسواق بشأن الاتفاقات التجارية مما عزز التوقعات بأن يخفض (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت أقرب.واصل الدولار تراجعه أيضا أمام ليقترب من أدنى مستوى له في أربع سنوات، كما سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري. جاء ذلك بعدما اقتربت وبكين من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، رغم أن زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق بقراره المفاجئ بقطع المحادثات التجارية مع .