أسعار النفط تتراجع بفعل تهدئة التوترات وتوقعات زيادة إنتاج أوبك+

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انخفضت أسعار خلال تعاملات الاثنين مع تراجع المخاوف الجيوسياسية في ، وسط توقعات بأن ترفع مجموعة "أوبك+" إنتاجها النفطي مجددًا خلال آب المقبل.وسجل تسليم تراجعًا بـ22 سنتًا ليبلغ 67.55 دولارًا للبرميل، في حين انخفض العقد الأنشط لشهر سبتمبر إلى 66.61 دولارًا. كما تراجع خام غرب الوسيط الأميركي بـ32 سنتًا إلى 65.20 دولارًا للبرميل.رغم ذلك، يتجه النفط لتحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 5% للشهر الثاني تواليًا، بعد تعافيه من موجة خسائر أسبوعية حادة، هي الأكبر منذ آذار 2023، عقب التصعيد بين وإيران.مصادر في "أوبك+" كشفت أن المجموعة تعتزم زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا في آب، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات العالمية ويضغط مجددًا على الأسعار.ويرى محللون أن السوق ستبقى ضمن نطاق تداول محدود في ظل استمرار الضبابية بشأن نمو الطلب العالمي، خاصة في ، التي تُعد أكبر مستورد للنفط. (سكاي نيوز)