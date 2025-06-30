الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض الحزمة 18 من العقوبات على روسيا

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قالت الحكومة إن قد يقر هذا الأسبوع الحزمة الثامنة عشرة من ضد ، استمرارًا للرد على الروسي لأوكرانيا.المقترح، الذي سيُناقَش على مستوى السفراء ، يشمل قيودًا إضافية على صادرات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والمواد التي يمكن استخدامها عسكريًا، إضافة إلى استهداف كيانات مرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية.وتأتي هذه الخطوة بعد 17 حزمة عقوبات سابقة فرضت منذ شباط 2022، شملت تجميد أصول، حظر استيراد الطاقة الروسية، وقيودًا على البنوك والسلع ذات الاستخدام المزدوج.ورغم العقوبات، واصلت روسيا تصدير الطاقة إلى دول مثل والهند وتركيا، ما ساعدها على التكيف جزئيًا، إلا أن تقارير دولية تشير إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% في 2023، وصعوبات متزايدة في قطاع التكنولوجيا والطيران.وتأمل بروكسل في أن تسهم العقوبات الجديدة في سدّ الثغرات التي تسمح لموسكو بتمويل الحرب، خاصة مع ضغوط من دول الشرقية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. (سكاي نيوز)