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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض الحزمة 18 من العقوبات على روسيا

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:00
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قالت الحكومة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي قد يقر هذا الأسبوع الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، استمرارًا للرد الأوروبي على الغزو الروسي لأوكرانيا.
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المقترح، الذي سيُناقَش على مستوى السفراء الأوروبيين، يشمل قيودًا إضافية على صادرات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والمواد التي يمكن استخدامها عسكريًا، إضافة إلى استهداف كيانات مرتبطة ببرامج الطائرات المسيرة الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد 17 حزمة عقوبات سابقة فرضت منذ شباط 2022، شملت تجميد أصول، حظر استيراد الطاقة الروسية، وقيودًا على البنوك والسلع ذات الاستخدام المزدوج.

ورغم العقوبات، واصلت روسيا تصدير الطاقة إلى دول مثل الصين والهند وتركيا، ما ساعدها على التكيف جزئيًا، إلا أن تقارير دولية تشير إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1% في 2023، وصعوبات متزايدة في قطاع التكنولوجيا والطيران.

وتأمل بروكسل في أن تسهم العقوبات الجديدة في سدّ الثغرات التي تسمح لموسكو بتمويل الحرب، خاصة مع ضغوط من دول أوروبا الشرقية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. (سكاي نيوز)
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