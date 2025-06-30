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إقتصاد
انطوان منسى: اللبنانيون في الخارج ليسوا مجرد حصالة لبلدهم الأم
Lebanon 24
30-06-2025
|
14:05
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اشار رئيس مجلس رجال الاعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA FRANCE
انطوان منسى
، في بيان، الى ان "اللبنانيين في الخارج ليسوا مجرد حصالة لبلدهم الأم، ولا حتى مجرد كنز ثمين فقط ، وليسوا مجرد ممولين للبلديات التي ينتمون إليها، لتمويل مولدات الكهرباء والمياه وموظفي البلدية. ما زالوا يفعلون ذلك على الرغم من أن أموالهم المودعة والمحولة إلى المصارف
اللبنانية
لا تزال مجمدة".
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اضاف: "بالطبع لنا حقوق وواجبات تجاه وطننا الأم، لكن
لبنان
مطالب باحترام حقوقه وواجباته تجاهنا، نحن أبناؤه المغتربون، ولا بدّ من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية للوطن الأمّ".
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