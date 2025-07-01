الأسهم الآسيوية تواصل الصعود

واصلت الأسهم الآسيوية الارتفاع حيث راهن المستثمرون على قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود في وجه حالة عدم اليقين المرتبطة بأجندة الرئيس دونالد ترمب
الجمركية.
وارتفع مؤشر لأسهم آسيا
بنسبة 0.4%، بقيادة شركات صناعة الرقائق مثل "تي إس أم سي" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، و"سامسونغ
". في المقابل، تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 1.1% بعدما هدّد ترامب
بفرض رسوم جديدة على اليابان
، ونتيجة صعود الين الذي يُضعف تنافسية الصادرات.
أما العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" فبقيت مستقرة بعد أن سجّل المؤشر أفضل ربع له منذ ديسمبر 2023، وأنهى جلسة الإثنين عند مستوى قياسي. في غضون ذلك، قفز الدولار التايواني
بنسبة 2%، مرتداً بعد أكبر خسارة له منذ مايو
2001.
قالت جون بي ليو، المؤسسة ومديرة المحافظ في "تين طاب" (Ten Cap)، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ
": "أعتقد أن النصف الثاني لا يزال إيجابياً إلى حد كبير. نحن نختلف مع من يتوقعون انهياراً حاداً في سوق الأسهم. نرى أن الأساسيات قوية جداً".
جاء صعود الأسهم الآسيوية عقب بلوغ وول ستريت
مستويات قياسية في نهاية ربع قوي، وسط آمال
بقرب التوصّل إلى اتفاقات تجارية ملموسة بين الولايات المتحدة
وشركائها الكبار. (بلومبرغ)