الأسهم الآسيوية تواصل الصعود

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واصلت الأسهم الآسيوية الارتفاع حيث راهن المستثمرون على قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود في وجه حالة عدم اليقين المرتبطة بأجندة الرئيس الجمركية.وارتفع مؤشر لأسهم بنسبة 0.4%، بقيادة شركات صناعة الرقائق مثل "تي إس أم سي" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، و" ". في المقابل، تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 1.1% بعدما هدّد بفرض رسوم جديدة على ، ونتيجة صعود الين الذي يُضعف تنافسية الصادرات.أما العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" فبقيت مستقرة بعد أن سجّل المؤشر أفضل ربع له منذ ديسمبر 2023، وأنهى جلسة الإثنين عند مستوى قياسي. في غضون ذلك، قفز الدولار بنسبة 2%، مرتداً بعد أكبر خسارة له منذ 2001.قالت جون بي ليو، المؤسسة ومديرة المحافظ في "تين طاب" (Ten Cap)، في مقابلة مع تلفزيون " ": "أعتقد أن النصف الثاني لا يزال إيجابياً إلى حد كبير. نحن نختلف مع من يتوقعون انهياراً حاداً في سوق الأسهم. نرى أن الأساسيات قوية جداً".جاء صعود الأسهم الآسيوية عقب بلوغ مستويات قياسية في نهاية ربع قوي، بقرب التوصّل إلى اتفاقات تجارية ملموسة بين وشركائها الكبار. (بلومبرغ)