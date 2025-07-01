Advertisement

إقتصاد

وزير الاقتصاد ومسؤولة البنك الأوروبي يبحثان تسريع المساعدات الفنية

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1385338-638869920824423421.jpg
Doc-P-1385338-638869920824423421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط اليوم ، رئيسة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) غريتشن بيري، التي عبّرت عن "تفاؤل حذر تجاه آفاق لبنان"، مشيرةً إلى "تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية، واهتمامه بتوسيع محفظته الاستثمارية بشكل انتقائي".
Advertisement

وتناول اللقاء أيضًا سبل توسيع نطاق البرنامج القائم لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مسؤول بالإدارة الأميركية: اتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لبحث الجوانب الفنية
lebanon 24
02/07/2025 00:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين رسامني والحواط لتسريع مشاريع البنى التحتية في جبيل قبل الصيف
lebanon 24
02/07/2025 00:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البحريني: ندعو لوقف حرب غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن وتسريع وصول المساعدات ووقف التهجير
lebanon 24
02/07/2025 00:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: من الخطأ الفادح إرسال أموال أوروبية لأوكرانيا بدل استخدامها لدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر
lebanon 24
02/07/2025 00:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:20 | 2025-07-01
16:03 | 2025-07-01
14:27 | 2025-07-01
12:54 | 2025-07-01
11:36 | 2025-07-01
10:51 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24