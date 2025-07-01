وزير الاقتصاد ومسؤولة البنك الأوروبي يبحثان تسريع المساعدات الفنية

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التقى والتجارة بساط اليوم ، رئيسة منطقة شرق في والتنمية (EBRD) غريتشن ، التي عبّرت عن "تفاؤل حذر تجاه "، مشيرةً إلى "تسريع البنك لبرامج المساعدة الفنية، واهتمامه بتوسيع محفظته الاستثمارية بشكل انتقائي".وتناول اللقاء أيضًا سبل توسيع نطاق البرنامج القائم لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . (الوكالة الوطنية)