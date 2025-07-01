في أوروبا... ارتفاع قياسي بأسعار الغاز لهذا السبب!

ارتفع متوسط سعر في بنسبة 40% في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل إلى نحو 464 دولارا لكل 1000 متر مكعب.

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يأتي ذلك وفقا لبيانات بورصة للعقود الآجلة وحسابات وكالة "تاس"، حيث ساهم في ارتفاع التكلفة زيادة السحب خلال موسم التدفئة، والحاجة إلى البدء في ملء مرافق التخزين مبكرا استعداد للشتاء المقتبل والمخاطر الجيوسياسية.





وقد بدأ سعر الغاز في المراكز الأوروبية في الارتفاع خريف العام الماضي، وبلغ في الربع الأول من هذا العام 509 دولار أميركي لكل 1000 متر مكعب، وفي الربع الثاني 420 دولارا أميركيا. يأتي ذلك وفقا لبيانات بورصة للعقود الآجلة وحسابات وكالة "تاس"، حيث ساهم في ارتفاع التكلفة زيادة السحب خلال موسم التدفئة، والحاجة إلى البدء في ملء مرافق التخزين مبكرا استعداد للشتاء المقتبل والمخاطر الجيوسياسية.وقد بدأ سعر الغاز في المراكز الأوروبية في الارتفاع خريف العام الماضي، وبلغ في الربع الأول من هذا العام 509 دولار أميركي لكل 1000 متر مكعب، وفي الربع الثاني 420 دولارا أميركيا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024، ليصل إلى 464 دولارا أميركيا.





وقد ارتفع متوسط سعر الغاز بنسبة 6.7% في يونيو مقارنة بشهر ، ليصل إلى حوالي 439 دولارا أميركيا، وكان أعلى بنسبة 14.5% مقارنة بشهر حزيران 2024.

ويعزى هذا الارتفاع من نواح عديدة إلى الصراع العسكري بين وإسرائيل، إضافة إلى الهجوم الأميركي على المنشآت النووية . فإذا كان سعر العقود الآجلة للغاز في 30 ايار حوالي 396 دولارا لكل 1000 متر مكعب فقد أغلق التداول في 30 حزيران عند 401 دولار أميركي، أي أعلى بنسبة 1.3% مقارنة بنهاية الشهر الماضي.