استقرار الذهب وسط ترقب بيانات أميركية

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استقرت أسعار الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب وموقف رئيس (البنك المركزي الأمريكي) الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين قدم ضعف الدولار وإقرار مشروع والإنفاق الأمريكي بعض الدعم.وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3338.22 دولار للأوقية (الأونصة)بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3347.80 دولار.وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر لحائزي العملات الأخرى.