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إقتصاد
استقرار الذهب وسط ترقب بيانات أميركية
Lebanon 24
02-07-2025
|
01:02
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استقرت أسعار
الذهب
الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب
الأمريكية
وموقف
جيروم باول
رئيس
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، في حين قدم ضعف الدولار وإقرار مشروع
قانون الضرائب
والإنفاق الأمريكي بعض الدعم.
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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3338.22 دولار للأوقية (الأونصة)بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3347.80 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر
جاذبية
لحائزي العملات الأخرى.
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