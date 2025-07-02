الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف

Advertisement

استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ شباط 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس (البنك المركزي الأميركي) بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع الذي اقترحه الرئيس الأميركي .واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له منذ أيلول 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضا من أدنى مستوى له منذ كانون الثاني 2015 مقابل الفرنك السويسري.