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إقتصاد

الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:00
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استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ شباط 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تيسير السياسة النقدية إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى له منذ أيلول 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضا من أدنى مستوى له منذ كانون الثاني 2015 مقابل الفرنك السويسري.
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