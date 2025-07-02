27
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الأردن يدرس تزويد سوريا بالكهرباء
Lebanon 24
02-07-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الطاقة
والثروة المعدنية
الأردني
صالح الخرابشة أن
عمان
تجري مباحثات مع
دمشق
لتزويد
سوريا
بالطاقة الكهربائية.
Advertisement
وكشف الخرابشة أن "سوريا ستعمل على تأهيل خط الربط الكهربائي داخل الأراضي
السورية
والذي يربط
الأردن
"، معلنا أنه "تم إعداد خطة عمل لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا، في الوقت الذي يضع الأردن كل إمكانياته أمام سوريا في هذا المجال".
بدوره، قال وزير الطاقة السوري
محمد البشير
إن "
البنك الدولي
قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على زيادة كميات
الغاز
التي سترسل عبر الأردن إلى سوريا".
كما أعلن أنه "تم تشكيل لجان فنية لبحث اتفاقيات المياه بين الأردن وسوريا، وبحث اتفاقية حوض
اليرموك
المتعلق بقطاع المياه بين الأردن وسوريا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شركة الكهرباء الإسرائيلية: اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل
Lebanon 24
شركة الكهرباء الإسرائيلية: اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل
03/07/2025 02:44:45
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور عسكري غير مسبوق.. .. أميركا تدرس تزويد إسرائيل بـ"قاذفات الشبح" وقنابل خارقة
Lebanon 24
تطور عسكري غير مسبوق.. .. أميركا تدرس تزويد إسرائيل بـ"قاذفات الشبح" وقنابل خارقة
03/07/2025 02:44:45
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء غداً وحديث عن تزويد قطر لبنان بالفيول
Lebanon 24
مجلس الوزراء غداً وحديث عن تزويد قطر لبنان بالفيول
03/07/2025 02:44:45
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الروسي في السويد: ستوكهولم قد تعود مجددا لبحث تزويد كييف بالمقاتلات
Lebanon 24
السفير الروسي في السويد: ستوكهولم قد تعود مجددا لبحث تزويد كييف بالمقاتلات
03/07/2025 02:44:45
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
Lebanon 24
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:36 | 2025-07-02
02/07/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بين وزارة العمل و "الإسكان".. قرار جديد!
Lebanon 24
بين وزارة العمل و "الإسكان".. قرار جديد!
13:31 | 2025-07-02
02/07/2025 01:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"رواتب جديدة" في لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
"رواتب جديدة" في لبنان! (فيديو)
12:00 | 2025-07-02
02/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المصارف: نُرحّب بهذا القرار الذي يهدف إلى حماية جميع المودعين
Lebanon 24
جمعية المصارف: نُرحّب بهذا القرار الذي يهدف إلى حماية جميع المودعين
09:42 | 2025-07-02
02/07/2025 09:42:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يقرّ أكبر قرض زراعي في تاريخه لتعزيز التحوّل الأخضر والأمن الغذائي
Lebanon 24
لبنان يقرّ أكبر قرض زراعي في تاريخه لتعزيز التحوّل الأخضر والأمن الغذائي
08:01 | 2025-07-02
02/07/2025 08:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
Lebanon 24
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
01:00 | 2025-07-02
02/07/2025 01:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
Lebanon 24
توقيف مطلوب في منطقة الحدت... هذا ما فعله لشابة مقابل مبلغ ماليّ
10:52 | 2025-07-02
02/07/2025 10:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
07:29 | 2025-07-02
02/07/2025 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:36 | 2025-07-02
في لبنان.. دولار واحد على "إشتراك الانترنت"
13:31 | 2025-07-02
بين وزارة العمل و "الإسكان".. قرار جديد!
12:00 | 2025-07-02
"رواتب جديدة" في لبنان! (فيديو)
09:42 | 2025-07-02
جمعية المصارف: نُرحّب بهذا القرار الذي يهدف إلى حماية جميع المودعين
08:01 | 2025-07-02
لبنان يقرّ أكبر قرض زراعي في تاريخه لتعزيز التحوّل الأخضر والأمن الغذائي
06:33 | 2025-07-02
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم تفاصيله
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
03/07/2025 02:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24