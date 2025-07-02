الأردن يدرس تزويد سوريا بالكهرباء

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أعلن والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن تجري مباحثات مع لتزويد بالطاقة الكهربائية.وكشف الخرابشة أن "سوريا ستعمل على تأهيل خط الربط الكهربائي داخل الأراضي والذي يربط "، معلنا أنه "تم إعداد خطة عمل لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا، في الوقت الذي يضع الأردن كل إمكانياته أمام سوريا في هذا المجال".بدوره، قال وزير الطاقة السوري إن " قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على زيادة كميات التي سترسل عبر الأردن إلى سوريا".كما أعلن أنه "تم تشكيل لجان فنية لبحث اتفاقيات المياه بين الأردن وسوريا، وبحث اتفاقية حوض المتعلق بقطاع المياه بين الأردن وسوريا". (روسيا اليوم)