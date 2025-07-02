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إقتصاد

الأردن يدرس تزويد سوريا بالكهرباء

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:00
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أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أن عمان تجري مباحثات مع دمشق لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية.
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وكشف الخرابشة أن "سوريا ستعمل على تأهيل خط الربط الكهربائي داخل الأراضي السورية والذي يربط الأردن"، معلنا أنه "تم إعداد خطة عمل لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة بين الأردن وسوريا، في الوقت الذي يضع الأردن كل إمكانياته أمام سوريا في هذا المجال".

بدوره، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن "البنك الدولي قدم منحة لتأهيل خط الربط الكهرباء الذي يربط سوريا بالأردن"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على زيادة كميات الغاز التي سترسل عبر الأردن إلى سوريا".

كما أعلن أنه "تم تشكيل لجان فنية لبحث اتفاقيات المياه بين الأردن وسوريا، وبحث اتفاقية حوض اليرموك المتعلق بقطاع المياه بين الأردن وسوريا". (روسيا اليوم)
 
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