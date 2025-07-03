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إقتصاد

وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركية.. ارتفاع طفيف للدولار

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:22
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سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام الذي عزز التفاؤل بشأن إمكانية إبرام صفقات أخرى قبل التاسع من يوليو تموز عندما تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى حيز التنفيذ، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
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استقر الجنيه الإسترليني بعد تراجعه بواحد بالمئة تقريبا في جلسة التداول السابقة، إذ دعم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرة المالية التي تتعرض لانتقادات ريتشل ريفز، على أمل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية لبريطانيا.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3628 دولار في أحدث التعاملات، في حين تراجع اليورو قليلا إلى 1.1788 دولار، ولا يزال قرب أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021 والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراجع الين قليلا إلى 143.84 مقابل الدولار.

وقالت كارول كونج الخبيرة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن المتعاملين قلقون من إمكانية أن يأتي شخص آخر ليحل محل ريفز ويكون أقل التزاما بالقواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها وأكثر استعدادا للاقتراض.
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