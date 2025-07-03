تراجع في أسعار النفط

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انخفضت أسعار اليوم الخميس بعد ارتفاعها ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في ظل قلقالمستثمرين من احتمال أن تعيد فرض رسوم جمركية أعلى مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الوقود، ومع توقعات بأن يعلن كبار المنتجين زيادة الإنتاج.وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.77 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.وهبط خام غرب الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.76 بالمئة، إلى 66.94 دولار للبرميل.