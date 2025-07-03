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إقتصاد
تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
03-07-2025
|
03:25
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انخفضت أسعار
النفط
اليوم الخميس بعد ارتفاعها ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في ظل قلقالمستثمرين من احتمال أن تعيد
الولايات المتحدة
فرض رسوم جمركية أعلى مما قد يتسبب في انخفاض الطلب على الوقود، ومع توقعات بأن يعلن كبار المنتجين زيادة الإنتاج.
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وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.77 بالمئة، إلى 68.58 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 51 سنتا، أو 0.76 بالمئة، إلى 66.94 دولار للبرميل.
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