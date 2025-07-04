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إقتصاد

السعودية.. إنفاق الزوار القادمين من الخارج يقدر بنحو 49.4 مليار ريال خلال 3 أشهر

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:00
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أعلنت السعودية، يوم الأربعاء، أنها حققت نموا قياسيا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج يقدر بنحو 49.4 مليار ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) خلال الربع الأول من العام 2025.
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وحسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو الصادر الأربعاء عن وزارة السياحة، حققت المملكة نموا قياسيا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام 2025 يقدر بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024.

وبحسب البيانات "يقدر إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو 49.4 مليار ريال"، محققا فائضا في بند السفر لميزان المدفوعات يقدر بنحو 26.8 مليار ريال بنسبة نمو تقدر بنحو 11.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024".

وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة السياحة أن النمو الكبير دليل على التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة.

كما يؤكد هذا النمو فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 
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