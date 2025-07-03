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إقتصاد

انخفاض طفيف في أسعار النفط

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:41
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استقرت أسعار النفط من دون تغير يُذكر قبيل اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+" من المتوقع أن يفضي إلى زيادة جديدة وكبيرة في الإنتاج، ما قد يؤدي إلى تضخم الفائض المتوقع خلال وقت لاحق من هذا العام.
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تداول خام "برنت" قرب مستوى 69 دولاراً للبرميل بعد أن خسر 0.4% يوم الخميس، فيما تجاوز سعر خام "غرب تكساس الوسيط" حاجز 67 دولاراً.
 
وبدأ "أوبك+" مناقشة زيادة رابعة في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال آب. (بلوميرغ)

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