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إقتصاد

مع اقتراب انتهاء فترة تعليق رسوم ترامب.. الأسهم الآسيوية تتراجع

Lebanon 24
04-07-2025 | 00:41
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تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، إذ طغت المخاوف قبيل الموعد النهائي لرفع الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع المقبل، على الأثر الإيجابي لموجة ارتفاع قياسية في الأسهم الأميركية.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 0.3%، مع هبوط الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4%.
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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته قد تبدأ في إرسال رسائل إلى الشركاء التجاريين اعتباراً من يوم الجمعة، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية بشكل أحادي، وذلك قبل المهلة المحددة في 9 تموز لاستكمال المفاوضات. وتراجع الدولار الأميركي قليلاً، بينما لم تُسجّل أي تعاملات نقدية على سندات الخزانة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب نتائج مفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، وسط تعليق الرسوم التي أعلنها ترمب في أبريل، لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المحادثات. 

ورغم ذلك، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية في الأشهر الماضية، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي الرسوم إلى انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وكان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ليوم الخميس قد فاق التوقعات، مما دفع المتداولين إلى استبعاد خفض الفائدة في تموز. (بلومبرغ)
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