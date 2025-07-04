مع اقتراب انتهاء فترة تعليق رسوم ترامب.. الأسهم الآسيوية تتراجع

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وانخفض مؤشر "إم إس سي آي " بنسبة 0.3%، مع هبوط الأسهم في بنسبة 1.4%.الأميركي إن إدارته قد تبدأ في إرسال رسائل إلى الشركاء التجاريين اعتباراً من يوم الجمعة، لتحديد معدلات الرسوم الجمركية بشكل أحادي، وذلك قبل المهلة المحددة في 9 لاستكمال المفاوضات. وتراجع الدولار الأميركي قليلاً، بينما لم تُسجّل أي تعاملات نقدية على بسبب عطلة في .ويتابع المستثمرون عن كثب نتائج مفاوضات الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، وسط تعليق الرسوم التي أعلنها في أبريل، لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المحادثات.ورغم ذلك، ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية في الأشهر الماضية، مع انحسار المخاوف من أن تؤدي الرسوم إلى انزلاق الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وكان تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ليوم الخميس قد فاق التوقعات، مما دفع المتداولين إلى استبعاد خفض الفائدة في تموز. (بلومبرغ)