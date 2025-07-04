Advertisement

إقتصاد

انطلاق برنامج تدريب المدربين (TOT) للمساعدة التجارية في غرفة طرابلس

Lebanon 24
04-07-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1386656-638872267363659885.png
Doc-P-1386656-638872267363659885.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انطلق في غرفة طرابلس، اليوم الأول من برنامج تدريب المدربين (TOT) ضمن مشروع "المكتب الوطني للمساعدة التجارية"، وذلك بتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية ، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان.
Advertisement

 

وقد  وتمحورت الجلسات الأولى،  حول: التعريف بالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتب.

 

ويستمر البرنامج حتى 21 تموز 2025، حيث يتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تشمل التراخيص الصناعية، المعايير والجودة، تسجيل الأعمال، الاعتبارات الجندرية، واستعداد الشركات للتصدير.

 
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار يتابع انطلاق العملية الانتخابية في البقاع وبيروت من غرفة العمليات في الوزارة
lebanon 24
04/07/2025 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد النتائج المخيّبة... إقالة مدرب بورتو
lebanon 24
04/07/2025 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وداعًا باري هيلز… أسطورة السباقات ومدرب الأبطال
lebanon 24
04/07/2025 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب الوداد المغربي: نريد أن نصعّب المباراة على مانشستر سيتي
lebanon 24
04/07/2025 14:49:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:44 | 2025-07-04
06:57 | 2025-07-04
04:30 | 2025-07-04
03:55 | 2025-07-04
03:46 | 2025-07-04
03:23 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24