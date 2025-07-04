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إقتصاد
انطلاق برنامج تدريب المدربين (TOT) للمساعدة التجارية في غرفة طرابلس
Lebanon 24
04-07-2025
|
04:50
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انطلق في
غرفة طرابلس
، اليوم الأول من برنامج تدريب المدربين (TOT) ضمن مشروع "
المكتب الوطني
للمساعدة التجارية"، وذلك بتنفيذ من
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية ، وبالشراكة مع
وزارة الاقتصاد والتجارة
في
لبنان
.
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وقد وتمحورت الجلسات الأولى، حول: التعريف بالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتب.
ويستمر البرنامج حتى 21
تموز
2025، حيث يتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تشمل التراخيص الصناعية، المعايير والجودة، تسجيل الأعمال، الاعتبارات الجندرية، واستعداد الشركات للتصدير.
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