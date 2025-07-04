انطلاق برنامج تدريب المدربين (TOT) للمساعدة التجارية في غرفة طرابلس

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انطلق في ، اليوم الأول من برنامج تدريب المدربين (TOT) ضمن مشروع " للمساعدة التجارية"، وذلك بتنفيذ من (UNDP)، وبتمويل من الحكومة الكندية ، وبالشراكة مع في .وقد وتمحورت الجلسات الأولى، حول: التعريف بالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتب.ويستمر البرنامج حتى 21 2025، حيث يتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تشمل التراخيص الصناعية، المعايير والجودة، تسجيل الأعمال، الاعتبارات الجندرية، واستعداد الشركات للتصدير.