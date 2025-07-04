لتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي... صندوق النقد يمنح مصر مزيداً من الوقت

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أعلن ، الخميس، أنه سيقوم بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المالي لمصر، البالغ حجمه 8 مليارات دولار، في خريف العام الجاري، بهدف منح السلطات مزيداً من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاح الاقتصادي.وقالت ، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحفية، إن "الخبراء يعملون حالياً مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد".وكان صندوق النقد قد صرف 1.2 مليار دولار في الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار.أشارت كوزاك إلى أن مصر "تُحرز تقدماً ملحوظاً في برنامج الإصلاح"، لا سيما في ما يتعلق بانخفاض التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن البلاد لا تزال بحاجة إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.وقالت إن "الأولويات تشمل تطوير سياسة ملكية الدولة، وتعزيز برنامج تنويع الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بالانسحاب منها"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتحفيز القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام.ركزت بعثة الصندوق، التي زارت بين 6 و18 ، على تقييم مدى التقدم في تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.وقالت كوزاك إن النقاشات أظهرت أن "هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات النهائية على إجراءات السياسة العامة"، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالملكية العامة والانفتاح أمام الاستثمارات الخاصة.