تدشين خط طيران مباشر بين الرياض وموسكو الشهر المقبل

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منحت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافيا" "فلايناس" تصريحاً لتشغيل رحلات منتظمة على خط - اعتباراً من 1 أب المقبل.وجاء في بيان الهيئة: "تم منح شركة الطيران السعودية فلايناس تصريحاً لتسيير رحلات منتظمة على مسار الرياض – موسكو، إلى مطار فنوكوفو".وبحسب الهيئة، سيكون بإمكان الناقل الجوي تشغيل 4 رحلات أسبوعياً على هذا المسار بدءاً من الأول من وحتى نهاية فترة الملاحة الجوية الربيعية-الصيفية الحالية الموافق لتاريخ 25 تشرين الأول 2025، بواسطة طائرات من نوع إيرباص A320/330. (روسيا اليوم)