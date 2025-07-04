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إقتصاد

تدشين خط طيران مباشر بين الرياض وموسكو الشهر المقبل

Lebanon 24
04-07-2025 | 15:00
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منحت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافيا" شركة الطيران السعودية "فلايناس" تصريحاً لتشغيل رحلات منتظمة على خط الرياض - موسكو اعتباراً من 1 أب المقبل.
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وجاء في بيان الهيئة: "تم منح شركة الطيران السعودية فلايناس تصريحاً لتسيير رحلات منتظمة على مسار الرياض – موسكو، إلى مطار فنوكوفو".

وبحسب الهيئة، سيكون بإمكان الناقل الجوي تشغيل 4 رحلات أسبوعياً على هذا المسار بدءاً من الأول من أغسطس وحتى نهاية فترة الملاحة الجوية الربيعية-الصيفية الحالية  الموافق لتاريخ 25 تشرين الأول 2025، بواسطة طائرات من نوع إيرباص  A320/330. (روسيا اليوم)
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