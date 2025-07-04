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إقتصاد
تدشين خط طيران مباشر بين الرياض وموسكو الشهر المقبل
Lebanon 24
04-07-2025
|
15:00
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منحت الهيئة الفيدرالية للنقل الجوي "روسافيا"
شركة الطيران
السعودية
"فلايناس" تصريحاً لتشغيل رحلات منتظمة على خط
الرياض
-
موسكو
اعتباراً من 1 أب المقبل.
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وجاء في بيان الهيئة: "تم منح شركة الطيران السعودية فلايناس تصريحاً لتسيير رحلات منتظمة على مسار الرياض – موسكو، إلى مطار فنوكوفو".
وبحسب الهيئة، سيكون بإمكان الناقل الجوي تشغيل 4 رحلات أسبوعياً على هذا المسار بدءاً من الأول من
أغسطس
وحتى نهاية فترة الملاحة الجوية الربيعية-الصيفية الحالية الموافق لتاريخ 25 تشرين الأول 2025، بواسطة طائرات من نوع إيرباص A320/330. (روسيا اليوم)
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