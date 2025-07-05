أوبك+ يوافق على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج

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قال مندوبو تحالف + للدول المصدرة للنفط إن التجمع وافق من حيث المبدأ على تسريع وتيرة زيادة إمداداته بشكل أكبر في الشهر المقبل، حيث يسعى، بقيادة ، لاستعادة حصته السوقية.ونقلت وكالة للأنباء عن المندوبين أن من المتوقع أن يوافق 8 أعضاء رئيسين في التجمع على زيادة أكبر من المتوقع بـ 550 ألف برميل في اليوم في اجتماع افتراضي، يعقد اليوم السبت.ويضم تحالف أوبك بلس في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والمنتجين الرئيسييين من خارجها.وأعلن التحالف في وقت سابق زيادات بـ 411 ألف برميل في أيار، حزيران، وتموز، وكان التجار يتوقعون نفس المستوى في آب.