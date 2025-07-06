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إقتصاد
تايلندا تعرض تنازلات تجارية على أميركا
Lebanon 24
06-07-2025
|
14:03
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تبذل تايلندا جهوداً أخيرة لتجنب فرض
إدارة ترامب
رسوماً عقابية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول
المنتجات الزراعية
والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات "
بوينغ
".
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تهدف أحدث مقترحات بانكوك إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلندا التجاري مع
الولايات المتحدة
، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما صرح به
وزير المالية
بيتشاي تشونهافاجيرا لـ"
بلومبرغ
".
يتوقع بيتشاي تقديم العروض المُعدّلة قبل 9
تموز
، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً والتي أعلن عنها
الرئيس دونالد ترامب
. في حال قبول المقترح، بمقدور تايلندا التنازل فوراً عن رسوم على الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية على غالبية المنتجات، مع الإلغاء التدريجي للقيود على مجموعة أصغر من السلع، على حد قوله.
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