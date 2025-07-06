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إقتصاد
كوريا الجنوبية تسعى لتمديد موعد نهائي لإبرام صفقة تجارية مع أميركا
Lebanon 24
06-07-2025
|
23:00
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ناقش مسؤولون تجاريون من
كوريا الجنوبية
والولايات المتحدة تمديد الموعد النهائي في 9
تموز
للتوصل إلى اتفاقيات تجارية، في محاولة أخيرة لتجنب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس
دونالد ترمب
.
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أجرى
وزير التجارة
الكوري الجنوبي، يو
هان كو
، محادثات مع الممثل التجاري الأميركي،
جيمسون غرير
، يوم السبت في
واشنطن
، حيث اقترح شراكات تصنيعية، ودعا إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات مثل السيارات والصلب، وفقاً لما ذكرته
وزارة الصناعة
في سيول في بيان صدر
يوم الأحد
.
وجاء الاجتماع قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لإعادة فرض الرسوم الأميركية المرتفعة التي تم تعليقها في نيسان. وكان الرئيس
دونالد
ترمب
قد صرّح بأن واشنطن سترسل خطابات إلى الشركاء التجاريين لها لتحديد معدلات الرسوم الجمركية أحادية الجانب، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب.
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