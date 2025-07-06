كوريا الجنوبية تسعى لتمديد موعد نهائي لإبرام صفقة تجارية مع أميركا

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ناقش مسؤولون تجاريون من والولايات المتحدة تمديد الموعد النهائي في 9 للتوصل إلى اتفاقيات تجارية، في محاولة أخيرة لتجنب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس .أجرى الكوري الجنوبي، يو ، محادثات مع الممثل التجاري الأميركي، ، يوم السبت في ، حيث اقترح شراكات تصنيعية، ودعا إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات مثل السيارات والصلب، وفقاً لما ذكرته في سيول في بيان صدر .وجاء الاجتماع قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لإعادة فرض الرسوم الأميركية المرتفعة التي تم تعليقها في نيسان. وكان الرئيس قد صرّح بأن واشنطن سترسل خطابات إلى الشركاء التجاريين لها لتحديد معدلات الرسوم الجمركية أحادية الجانب، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب.