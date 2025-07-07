مع إعلان ترامب تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد مهلة الرسوم.. تراجع في أسعار الذهب

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انخفضت أسعار اليوم الاثنين بعد أن أشار إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا.