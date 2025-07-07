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إقتصاد

نيكي وتوبكس يتراجعان مع ترقب تفاصيل قرارات ترامب

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:52
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انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين إذ يقيم المستثمرون الحذرون تفاصيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات.
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وانخفض نيكي 0.46 بالمئة ليصل إلى 39628.41 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن سجل انخفاضا طفيفا عند الفتح.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 2815.36 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو للأوراق المالية “تحول المستثمرون إلى الاتجاه الهبوطي عندما رأوا انخفاضا طفيفا في المؤشر نيكي وباعوا المزيد من الأسهم”.

وأضاف “كانت السوق تترقب أي تفاصيل عن الرسوم الجمركية الأمريكية. أراد المستثمرون الابتعاد عن شراء الأسهم حتى تتضح التفاصيل”.
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