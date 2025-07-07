نيكي وتوبكس يتراجعان مع ترقب تفاصيل قرارات ترامب

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انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين إذ يقيم المستثمرون الحذرون تفاصيل الرسوم الجمركية التي فرضها وتأثيرها على التوقعات المستقبلية للشركات.وانخفض نيكي 0.46 بالمئة ليصل إلى 39628.41 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن سجل انخفاضا طفيفا عند .ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 بالمئة إلى 2815.36 نقطة.وقال شويتشي أريساوا، لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي للأوراق المالية “تحول المستثمرون إلى الاتجاه الهبوطي عندما رأوا انخفاضا طفيفا في المؤشر نيكي وباعوا المزيد من الأسهم”.وأضاف “كانت السوق تترقب أي تفاصيل عن الرسوم الجمركية . أراد المستثمرون الابتعاد عن شراء الأسهم حتى تتضح التفاصيل”.