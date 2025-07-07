الليرة التركية تتعافى بعد صدمة الحملة القانونية على المعارضة

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استقر سعر صرف الليرة في وقت مبكر الاثنين بعد أن تراجعت خلال الليل بتأثير من أنباء عن توسيع نطاق الحملة القانونية ضد حزب .وجرى احتجاز رؤساء بلديات المدن الجنوبية الكبرى أضنة وأديامان وأنطاليا في إطار تحقيق فساد مطلع الأسبوع، مما يوسع نطاق حملة قانونية مستمرة منذ أشهر وانطلقت في البداية من إسطنبول.‭ ‬ولامست الليرة مستوى 40 لكل دولار في وقت متأخر من أمس الأحد خلال ساعات انخفاض السيولة، قبل أن تسجل لاحقا 39.9 لتستقر عند مستوى إغلاقها يوم الجمعة.وتراجعت العملة التركية 11.3 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن وسط مخاوف بشأن السياسة الداخلية والصراعات في الدول المجاورة.