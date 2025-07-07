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إقتصاد
مع إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج وتأجيل الرسوم الأميركية... تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
07-07-2025
|
02:26
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تراجعت أسعار
النفط
اليوم الاثنين بعد أن فاجأت
مجموعة أوبك+
الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية
الأمريكية
وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.
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وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 بالمئة.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548ألف
برميل يوميا
في آب.
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