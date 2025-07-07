مع إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج وتأجيل الرسوم الأميركية... تراجع في أسعار النفط

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تراجعت أسعار اليوم الاثنين بعد أن فاجأت الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في آب، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 67.83 دولارا للبرميل، بينما سجل خام غرب الوسيط الأمريكي 66.05 دولارا، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42 بالمئة.اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548ألف في آب.