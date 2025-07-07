الأسهم الأوروبية تغلق متباينة ترقبًا لقرارات ترامب الجمركية

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اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالتباين اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي أنباء تتعلق بتطورات المشهد التجاري مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي لتطبيق الرسوم الجمركية.واستقر المؤشر عند 541.08 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.وتباين أداء المؤشرات الأخرى الكبرى في المنطقة، إذ ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة بينما هبط المؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة وزاد مؤشر إيبكس الإسباني 0.1 بالمئة ونزل فاينانشال تايمز100 0.2 بالمئة.