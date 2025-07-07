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إقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق متباينة ترقبًا لقرارات ترامب الجمركية

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:21
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اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالتباين اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي أنباء تتعلق بتطورات المشهد التجاري مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية.
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واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 541.08 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.

وتباين أداء المؤشرات الأخرى الكبرى في المنطقة، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة بينما هبط المؤشر كاك الفرنسي 0.1 بالمئة وزاد مؤشر إيبكس الإسباني 0.1 بالمئة ونزل فاينانشال تايمز100 البريطاني 0.2 بالمئة.
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